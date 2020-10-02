將軍澳隧道轉乘站今啟用　乘客盼設跨巴士公司轉乘優惠

將軍澳隧道收費廣場往將軍澳方向巴士轉乘站今早(2日)正式啟用，將有25條巴士線途經該站，可供乘客按需要在該站轉車前往尚德、調景嶺、日出康城、坑口及寶琳等。由於今日仍是公眾假期，使用該轉車站的乘客不多，現場人流較少，有乘客稱新轉車站十分方便，但希望九巴龍運及新巴城巴之間可有轉乘優惠，惠及市民出入將軍澳。

25條路經將軍澳隧道轉車站的巴士線中，有15條為全日服務、4條只於凌晨時段服務，以及6條只於繁忙時間服務的巴士路線，其中九巴將新開設98號循環線來往將軍澳工業邨至牛頭角站，而新巴亦開辦797號特快線，來往日出康城至觀塘及九龍灣商貿區。兩間巴士公司各設分段收費及轉乘優惠，其中乘九巴在新轉車站轉乘其他九巴路線，可享5.1港元轉乘優惠。

居住在九龍區的市民林先生表示，今日由深水埗乘九巴296C號線，並在新轉車站落車，轉乘98號線前往目的地日出康城，有感轉車站十分方便，以後再去將軍澳區亦會選擇在轉車站轉乘。不過，他指現時九巴龍運及新巴城巴之間並無合作推出跨公司轉乘優惠，認為若有優惠將更加吸引。

市民莫先生則稱突然想起新轉車站今日啟用，特意試乘，認為比以前方便，交通選擇亦增多，設有的洗手間可便利長途車乘客，但有感知道有新轉車站的人不多，故今日使用人數十分少。他稱今日在佐敦坐九巴296D到新轉車站，已可直接轉乘98D前往目的地坑口，不需先往尚德再轉乘其他車。