探射燈：造價貴位置僻　單車泊位拍烏蠅

連接元朗至上水單車徑路段開放，新界單車徑網絡全面投入服務，惟配套未見改善，不少單車泊位使用率低。元朗新建單車泊位每個造價逾萬元，惟位置偏遠不方便，與去年才開放使用的單車匯合中心同樣無人泊，但區內西鐵站附近卻違泊處處。天水圍及將軍澳單車徑的泊位停泊單車寥寥可數，而且停泊不少死車，區議員直指選址遠離民居，懷疑為求「篤數」而亂建泊位，直斥浪費公帑。

新界單車徑網絡元朗攸壆路至壆圍南路段今年6月啟用，其中壆圍南路休息處設有涼亭、長椅及合共25個單車泊架，可提供50個單車泊位，合共造價共74萬港元，即每個泊位造價近1.5萬港元。

去年7月開放的元朗市單車匯合中心設有單車租賃處及小食亭，有25個螺旋形單車泊架，提供126個泊位，設施造價合共3150萬港元。雖經常有居民騎單車往來，但單車大都泊在約200米外接近西鐵站天橋的泊位，甚至違泊行人天橋兩旁，方便轉乘其他交通工具。

鄰近西鐵站的天水圍單車匯合中心自2015年1月啟用，造價達2210萬港元，設有單車租賃處、小食亭以及逾20個螺旋形單車泊架，提供107個泊位。東網記者日前視察，約半數泊位有單車停泊，但當中不乏長年未移走的「殭屍車」；而一馬路之隔的另一停泊處使用率亦不高。

將軍澳海濱長廊設置多處單車停泊處，其中鄰近海濱公園行人天橋的有148個單車泊位，合計造價為24萬元，但經常只有不足10輛單車停泊，西貢區議員張美雄坦言無奈。他指停泊處位於單車徑中段，與民居及港鐵站等相距甚遠，無法吸引單車停泊。

「啲泊位除開萬幾到10萬蚊一個，點解要整喺冇人泊嘅地方？」單車團體三合一單車同學會創辦人劉錦滿直言，單車泊位造價不低，但空置問題屢屢出現，主要原因是選址遠離民居及商戶。

運輸署發言人指，一般來說，單車停放設施應設於主要住宅發展、活動中心、街市、公共運輸交匯處、鐵路車站和有關的政府、機構或社區設施。署方不時檢視轄下的單車設施，並積極回應公眾的意見，如有需要，會就停泊處的使用情況作相關調查，並相應地跟進。