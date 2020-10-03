疫情增加外傭僱主摩擦　外傭受虐求助困難多

本港新冠肺炎疫情持續，外傭與僱主之間的摩擦亦隨之而增加，有外傭權益機構近月接獲多宗僱主虐待外傭的個案，包括10宗肢體暴力及4宗性暴力，反映疫情加劇外傭人權問題，有關政府部門的外傭權益保障不足。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕指出，疫情增加外傭與僱主之間的摩擦，尤其是假期外出及家居檢疫等問題。由於擔心外傭在外染疫，有僱主要求外傭簽署協議，保證自己放假期間留在特定的地方、甚至不能放假，如違反協議就有扣糧、扣假、解雇等懲罰，有外傭被迫就範。截至目前爲止，組織已經收到10宗僱主對外傭使用肢體暴力的個案，當中包括腳踢、掌摑、推轉外傭等；另外亦有4宗性暴力個案，但唐相信實際個案比呈報個案更多。

面對暴力，有小部分外傭會報警處理，但大部分都不了了之，因爲據理力爭意味着外傭要離開僱主，當中的成本高昂，大部分外傭都難以負擔。而且，外傭必需有證據及表面傷痕等，才能進入司法程序，控告僱主。唐批評，政府對外傭的保障十分有限，例如勞工法例只規定僱主提供合適、有私隱的居住環境，限制十分模糊，所以有僱主讓外傭睡廁所。如外傭想投訴僱主違反規定，就必需到入境處，但僱主需負的代價並不沉重，投訴的過程亦有諸多限制，形容「好似比人罰」。

唐續指，政府應該廢除外傭解除合約後必需兩星期內離開香港的規定，聯合國已視之為剝削人權的政策。另外，政府亦應該重視外傭居住環境的問題，因爲很多摩擦衝突，都是空間逼狹、缺乏私人空間造成。組織亦倡議政府與領事館、機構等合作，為外傭提供一定程度的恒常緊急支援服務。

香港僱傭公會主席陳東風則表示，近月並無收到外傭被虐的個案，但也有不少僱主與外傭爭執放假問題。陳透露，最近每月都有幾宗外傭因此辭職或遭解雇的個案。每當外傭、僱主有不滿，通常會先聯絡中介公司作調解，嚴重者才會報警或向入境處求助。最近疫情嚴重，不少航班停飛，入境處便修改了解除合約後14天內離開香港的要求，讓外傭留港1個月。由於時間頗長，再加上菲律賓和印尼的外傭供應減少，這批外傭通常都能找到新僱主，但期間要自己負擔生活費及住宿費，十分不穩定。

勞工處回覆本報查詢，表示沒有備存有關外傭被虐個案的舉報。在處理外傭僱傭申索時，如個案涉及其他違法行為，例如外傭指稱被僱主襲擊，處方會把個案轉介警方及相關的執法部門跟進。視乎個案情況，如有需要，勞工處亦會為外傭提供轉介服務，協助外傭獲取所需協助。