肺癌免疫治療藥納關愛基金　團體料僅200人受惠冀擴大資助

本港每年錄得約5000宗肺癌新症，大部分病人確診時已屆晚期，免疫治療藥物近年為晚期病人帶來曙光，但治療費用昂貴，基層病人難以負擔。最近政府首次將免疫治療藥物納入關愛基金資助，作為肺癌的一線治療藥物，有團體指，有關資助只適用於部分特定條件的晚期病人，估計每年僅約200名肺癌患者受惠，希望政府擴大資助不同類型的肺癌患者。

癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟表示，現時約90%的癌症新症病人依賴公營醫療服務，但並非所有癌症藥物均受政府資助，不少新型癌症治療藥物屬自費藥物，例如免疫治療藥物。他說，自費藥物令草根階層望而止步，失去求生選擇，而政府今次終將免疫治療納入關愛基金資助，但只適用於特定的晚期肺癌患者，料僅200人受惠，仍有1000多名不適用的晚期病人無法獲資助。他希望關愛基金可加快納入更多新型藥物，並擴大受惠群組。

臨床腫瘤科專科醫生林美瑩表示，本港每年約5000宗肺癌新症，約一半患者不適合使用標靶治療療法，免疫治療療法的出現令此群患者不再局限於化療一項選擇。她指，免疫治療療法在國際研究上被證實適用於多種癌症，療效顯著，用於一線治療可大大提升晚期肺癌患者的存活率及生存期。