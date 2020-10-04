屯門路牌機場標誌機頭向下　團體批如同「墜機」兼辨識度低

屯門赤鱲角隧道預計今年底通車，工程即將完成，但有硏究道路設計的團體發現，屯門蝴蝶灣附近有一塊相關路牌出現「墜機」標誌，機頭180°向下。團體嘲諷該路牌「唔好意頭」之餘，辨識度亦低，未能讓人一目了然。東網記者今日(4日)下午5時許到涉事現場視察，發現該路牌的「墜機」標誌已被人用黑色物件遮蓋。東網正向運輸署查詢回應。

「Road Research Society 道路硏究社」今日在社交網站發布「墜機」消息，硏究社指，路牌的飛機標誌一般會旋轉到箭嘴或路線的方向，例如轉左時，飛機標誌便會旋轉90°向左。硏究社續指，該路牌是轉頁式路牌，當屯赤隧道封閉時，右下角會顯示改道路線，前往大嶼山、澳門、珠海的駕駛者便需要掉頭，沿屯門公路出去。

硏究社指，根據英國路牌設計指引《Traffic Signs Manual: Chapter 7》，飛機標誌可旋轉至與箭嘴同一方向，但絕對不可指向水平線以下；若箭嘴向下傾斜，飛機標誌應保持水平線以上，再視乎情況向左或向右。

硏究社又指，雖然香港運輸署《運輸策劃及設計手冊》未有提到飛機標誌能否跟住箭嘴向下傾斜，但認為飛機標誌等基本設計應參照英國做法，不應容許飛機標誌向下，除了避免出現「墜機」情況之外，亦要保持標誌辨識度，讓駕駛者清晰知道方向。