探射燈：照顧者生活津貼名額少　門檻高難受惠

不少「以老護殘」的照顧者因已申請長生津不符合照顧者津貼的申請資格。

為支援低收入家庭的殘疾人士照顧者，社署2016年起透過關愛基金推出兩期，每期兩年的「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」，向2500名合資格的照顧者發放每月2400港元的生活津貼。然而有關注團體批評，計劃名額少、門檻高、金額少，令真正有需要的家庭無法受惠。

政府向過萬個目標家庭發出邀請，但只有不足20%、共1800多人獲得津貼。申領人士需符合多個條件，如殘疾人士須正輪候社署、教育局或醫院管理局指定服務；期間並沒有使用任何院舍照顧、特殊學校寄宿、療養服務及非長時間在醫院接受住院治療；照顧者不可同時申領綜援、長者生活津貼或以同一名殘疾人士申領「護老者津貼」；其每月家庭入息不多於全港相關住戶每月入息中位數的75%。

關注家居照顧服務大聯盟組織幹事梁文亮指，計劃的門檻偏高，不少有經濟需要的家庭未能符合所有條件，如部分自力更生的殘疾人士未有輪候政府服務；而「以殘護殘」、「以老護殘」的照顧者因已申請長生津、傷殘津貼或綜援，亦不符合申請資格。她促請社署優化計劃，並將申請門檻調低，讓更多家庭受惠。