網民熱話：唔戴口罩超市遭驅趕　大媽發爛渣：「唱衰你哋」

未有戴上口罩的大媽不滿被職員驅趕，大發雷霆揚言會「唱衰」店舖。

新冠肺炎疫情下，除了公眾地方必須戴上口罩，不少商舖亦要求顧客要戴上口罩才可入內。近日網上流傳一段在超市內拍攝的影片，片中一名大媽進入超市光顧卻未戴上口罩，多名職員出言勸喻不果，於是要求她離開，大媽卻因此發爛渣，揚言要「唱衰」店舖。

網民PK Hsh將片段在Facebook多個群組發布，片段開始，未戴上口罩的大媽在超市內購物，旁邊多名職員圍着大媽，要求她戴上口罩，但對方置若罔聞，繼續揀橙並指「我買完就出返去」。職員無奈稱，「公司規定一定要戴番口罩」、「食肆無口罩都唔畀人入啦！」但大媽卻未理會，推着購物車走到雪櫃繼續購物，一名男職員見狀，於是說「一係我報警」，大媽非常寸嘴，大聲說好，但就繼續推着購物車前進。

一名女職員亦步亦趨跟上，期間大媽突然大發雷霆，舉手指着女職員喝罵，「離晒譜...唱衰你，我一定唱衰你哋，咁樣係待客之道」，最後更回頭望一望舉機拍攝的網民，露出凌厲眼神。

網民對於大媽行徑大表憤怒，「自己死咪算，唔好害到其他人」，「知唔知咩叫公德心？」有人留言指，「待客之道唔係對住你呢啲麻煩客用」，亦有網民建議職員「唔好幫佢收錢，佢買唔到就會求返你轉頭」。

網民有話說：

James Wong：希望佢早日確診

Chi Ming Tse：咪由佢買囉，不過唔好同佢收錢

Eagle Sky：點解可以准許佢入？

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