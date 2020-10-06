新入職公務員10月中宣誓　拒簽聲明不獲聘用

在去年修例風波被捕的示威者，當中涉及公務員。公務員事務局局長聶德權上月中與多個公務員工會代表會面，期間提及將於本月公布新入職的公務員，需要簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區，不簽署將不獲聘用。有消息指，政府昨（5日）向4個中央評議會發出一份「預覽版」通告及一份聲明樣本，包括要求新入職公務員擁護《基本法》、效忠特別行政區、盡忠職守及向特區政府負責，若拒絕簽署聲明則等於不接受入職要求。

據悉，4個中央評議會，即第一標準薪級公務員評議會、高級公務員評議會、警察評議會和紀律部隊評議會昨收到當局的「預覽版」通告，諮詢他們對新入職公務員簽署聲明的意見。通告提到，各部門需於10月中起執行由7月起入職的新公務員需簽署聲明擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，而新入職公務員簽署聲明是聘用條件之一，若拒絕簽署則等於不接受入職條件。通告亦附設1頁聲明樣本，4項聲明內容包括要求簽署者擁護《基本法》、效忠香港特別行政區、盡忠職守及向特區政府負責。

上月有份出席公務員宣誓諮詢會的「4小工會」，包括香港公務員總工會、政府人員協會、公務員工會聯合會和政府紀律部隊人員總工會，卻未有收到「預覽版」通告及聲明樣本。

公務員工會聯合會主席唐麗娥表示，她昨日收到當局來電，指已將「預覽版」通告發送給4大評議會，卻表示不會發送給4小工會。唐指於上月的會議中，聶德權親口承諾4小工會主席，在通告發出前會先諮詢他們。唐批評聶「大細超」，出爾反爾，對聶大感失望。

唐指雖然4大評議會一向是政府的諮詢機構，按過往機制，只會將諮詢文件副本發給評議會，惟今次是新加條例，認為政府應對4大4小工會一視同仁。唐指工會有責任將最新資訊發放給會員，以及查看通告條文中有否對會員不利的地方，形容4小工會現時好像所有工務員一樣對宣誓沒有表達權，質疑4小公會的存在價值。