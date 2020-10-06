小學教師涉「校園播獨」被取消註冊　楊潤雄指教師不得宣揚港獨

楊潤雄(中)承認，局方對教師操守的把關、監管責無旁貸，又重申教師不得宣揚港獨或違法意識。(何天成攝)

一名小學教師涉嫌在教材散播「港獨」訊息被取消註冊，教育局局長楊潤雄承認，當局對教師操守的把關、監管責無旁貸，而教師不得宣揚港獨或違法意識。

教育局常任秘書長李美嫦表示，今次引用《教育條例》第47條取消教師註冊，處理個案時依法辦事，包括詳細及嚴謹地檢視個案，並給予涉事教師多次申述機會。李強調，局方去年9月要求校方處理有關個案後，其後交由首長級官員審視，認為涉事師並非持平、適當地教授有關課題，教材重點在於討論涉及「香港獨立」的內容，並引用大量涉及非法組織的內容，做法嚴重影響學生。

至於會否將個案轉介執法部門，例如國安公署處理時，楊指事件在港區國安法訂立前發生，局方無打算轉介個案予有關執法部門，但指未來可以商討，是否將其他個案轉交執法部門處理。他又說，今次處理事件與訂立港區國安法無關，局方自2016年起已多番指出，「香港獨立」並不符合《基本法》下的憲制制度，有關議題並無教授或討論必要。

對於被除牌教師僅參與製作涉事教材，並無參與教學工作，楊反駁稱，問題出於課程設計上，有關人士在設計課程時經過深思熟慮，「唔好睇一張工作紙覺得好少事！」。他又指出，要求小五學生討論香港前途並不合適，應按學生的學習階段或年紀設定課題，教導他們認識憲制制度，例如認識香港是中國不可分割的一部分。

政府今早(6日)強調事件屬嚴重個案，首次以「專業失德」將教師除牌，對教育局昨晚(5日)僅以「回應傳媒查詢」形式，而非透過「新聞公布」交代事件，形容做法並不理想。楊潤雄按指示，下午召開記者會解釋當局裁決，並回應外界對局方處理反修例風波中有關教師投訴的事宜。