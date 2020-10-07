將軍澳迦密主恩中學有學生染疫　復課後首宗中學生確診

將軍澳迦密主恩中學今明兩日暫停面授及校內活動，以進行校舍清潔及消毒。(張世洋攝)

本港新冠肺炎疫情反覆，將軍澳迦密主恩中學昨(6日)向學生發通告指，校方接獲通知，該校一名學生確診新冠肺炎，校方將按將軍澳及衞生防護中心指示，今日至明日(7至8日)會暫停面授及校內活動，以進行校舍清潔及消毒，並待防護中心進一步指示。該名學生屬復課後首宗中學學生確診個案。

東網記者致電該校查詢，校方確認有一名學生確診，惟校方以「學生私隱」為由，拒絕回答該名學生就讀年級、是否有回校上課等問題。

根據教育局於上月初更新的《學校健康指引》，當衞生防護中心證實有教職員或學生確診新冠肺炎時，中心一般而言會建議該校須暫停校內面授課及活動14天，並按需要為全校學生及學校人員進行病毒測試。

另外，有家長在社交群組指土瓜灣保良局顏寶鈴書院有一名學生初步確診，該校向家長發電郵通知，已聯絡涉事學生的家長，該名學生目前尚未確診，學校亦未收到防護中心通知，學校運作一切如常，如防護中心通知有確診個案後，校方會作出停課等安排。