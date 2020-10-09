第三波疫情未清零即鬆懈　袁國勇：已進入第四波

本港新冠肺炎疫情反覆，令人擔心疫情再趨嚴重，政府專家顧問、香港大學微生物學系教授袁國勇今(9日)表示，本港恐怕已進入第四波疫情階段，並指第三波疫情從未「清零」，但在過去的十一、中秋長假期，港人防疫心態鬆懈，四處外出聚餐、飲酒，甚至開派對，令隱形傳播鏈有機可乘，導致目前的境況。

袁表示，若港人仍然不加強防疫措施，估計疫情將會更加嚴重。他認為港府有需要立即重新檢視防疫措施，並特別針對食肆、酒吧等高危群組。惟再度收緊措施或會招致飲食界反對，袁認為科學不應受主觀意願而改變，萬一再出現防疫漏洞，疫情將更嚴重。他建議政府與業界會面磋商，作出合適的方案。

袁又說，飲食業界未有完全遵循政府的要求，例如容許食客6至8人坐1枱，無視4人1枱的要求，而早前有業界人士提出的「執枱專員」也不見得響應熱烈，上述情況令防疫措施本來可以放寬亦不果。

每逢周末假日時節，中環蘭桂坊都有很多人聚集在一起，袁質疑很多酒吧未有遵守政府規定，容許酒客長時間除下口罩。為求減低感染風險，他建議酒吧客人可用飲管伸入口罩內飲酒。