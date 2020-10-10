疫境留家長者孤獨感增　機構促資助購買智能設備上網尋樂

新冠肺炎疫情反覆，在禁聚令下不少社區支援服務亦暫停或有限度運作，不少年長人士由於電子產品的能力較弱、或缺乏相關設備，導致難以與外間保持聯繫。有機構今(10日)發表相關調查，指逾半50歲以上受訪者「不懂使用」資訊科技、45%指「無人教」。機構建議當局資助有需要的年長人士使用智能設備、在全港增加公共WiFi熱點、盡快制訂長者友善資訊科技政策等。

香港基督教服務處躍動晚年及社區照顧服務服務總監曾婉姬表示，機構在今年8月至9月期間，以網上問卷及訪問形式統計了651名50歲以上市民意見，其中60歲以上的長者佔超過90%。調查發現，22.4%受訪者沒有智能設備，28.3%沒有上網習慣，但若針對獨居的年長人士而言，約50%表示使用智能設備能減少孤獨感。

調查亦指出，逾96%會使用智能設備與親友聯繫，能力較高的年長人士會使用智能設備獲取資訊及娛樂、55%人稱會參加網上講座或視像小組。

與老伴同住的71歲游婆婆表示，以往每天早上會與茶客閒話家常，並到長者中心參加活動，但在疫情下不少活動需要暫停。游婆婆雖懂得上網看短片及新聞，但礙於家中沒有WiFi，上網的數據受限。而70歲李女士在疫情初期感到不安和無助，甚至出現焦慮徵狀，但她與社工學習使用視像會議程式後，成功減輕了孤獨感。