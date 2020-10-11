百佳派3200萬元現金券　市民明起可登記抽獎

港府要求超級市場申領第二期保就業計劃後，須為顧客提供優惠。百佳超級市場繼早前宣布惠及弱勢社群的現金食物券後，今(11日)再宣布加碼，將推出規模逾3200萬港元的抽獎活動。市民可於明日(12日)至下周日(18日)，透過網上或電話登記，提交包括有效手提電話號碼、出生月份及日期等資料，即可獲一次抽獎機會，而毋須到百佳消費。

百佳表示，是次抽獎活動獲政府接納為回饋市民的方案，該超市會於本月23日由電腦隨機抽出32萬名得獎者，所有得獎者將可獲100港元的百佳現金券，當中有10個及3000個名額分屬頭獎及二獎，頭獎得獎者除可獲現金券外，更可參加「1分鐘掃貨」，而二獎得獎者則可獲贈禮品套裝。

得獎者將於本月29日至下月12日經登記的手提電話號碼分批獲短訊通知領獎事宜；其中頭獎得獎者將收到百佳客戶服務部致電，而二獎及現金券的得獎者可於11月2日至11月30日期間，到百佳全港任何一間分店出示得獎短訊及提供中獎的手提電話號碼即可兌獎。

至於為何不直接給予折扣，百佳解釋指源於恒常已提供不同折扣及優惠，而政府亦向超市表明不支持向顧客提供折扣，包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施作為回饋市民的方法。政府又向其表明，需向市民提供無附加條件的現金優惠。

百佳認為，除以抽獎形式外，僅可以先到先得形式在店舖派發現金購物券，但考慮到公眾衞生安全，為避免疫情期間派發時會引起的混亂及潛在的健康風險，故決定舉行抽獎。

該超市重申，所派發的現金券並沒有使用條款，亦毋須在購物滿一定金額後使用，而超市方為盡量惠及更多市民，決定以一種面值送出現金券，即100港元。如得獎者在領獎期結束後仍未領取獎品，百佳將向指定的慈善組織捐贈相關款項。