消息指政府擬下月提交修例草案　容許內地港人境外投票

選舉管理委員會昨日(12日)發布的2020年立法會選舉報告書中指，境外投票涉及重大的選舉政策考慮，政府應就政策層面和法律運作作出研究。有消息指，政府正草擬修例，容許居住在內地的香港永久性居民在境外投票，以及引入「關愛隊」，計劃下個月提交立法會首讀，並爭取於明年選舉落實。

消息指，政府正草擬修例，容許居住在內地的香港永久性居民在境外投票，並於短期內會提交立法會首讀。據了解，政府不會更改選民「通常在香港居住」的要求，修例後會容許在內地設票站，票站數量待定。選務人員會由香港派去，但維持票站秩序就可能要內地執法機關負責。為趕及明年立法會換屆選舉中實施境外投票，當局希望明年年初通過修例，提交立法會前則不會有大型公眾諮詢。

在防止選舉舞弊方面，目前《選舉（舞弊及非法行為）條例》的適用範圍已涵蓋香港以外的地方，市民若對選舉有投訴，可以照樣向廉政公署報案要求調查。另外，消息指當局亦會為票站引入「關愛隊」，讓70歲或以上長者、孕婦及傷殘人士優先投票。