瑞德西韋第3期臨床研究證快5天康復　港醫管局購入600劑　

瑞德西韋常用於治療新冠肺炎，國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》指，根據瑞德西韋第3期臨床實驗數據，使用該藥後，一般病人康復時間加快5日，重症病人則加快7日，相關實驗由美國國家過敏和傳染病研究所進行。消息指，香港醫院管理局早前購買約600劑瑞德西韋，預料可供約100名病人使用。

第三期臨床研究共有1062名新冠肺炎住院患者參與，有541人接受瑞德西韋治療10日，另有521人接受安慰劑治療。

結果發現，接受瑞德西韋的1組，康復時間的中位數是10日，重症病人康復中位數是11日；接受安慰劑的1組，康復時間中位數是15日，重症病人康復中位數是18日，較瑞德西韋一組慢7日，顯示瑞德西韋可加快新型肺炎患者康復時間。結果又顯示，服用瑞德西韋的死亡率及出現嚴重副作用均較安慰劑低。

香港藥劑業及毒藥管理局轄下的藥劑業及毒藥委員會於今年7月時公布，同意有條件批准吉利德科學（Gilead Sciences）生產的瑞德西韋藥物在港註冊，用作治療新冠肺炎。