浪卡已遠離香港　天文台取消所有風球

熱帶風暴浪卡已於海南島登陸，天文台在昨日(13日)晚上7時40分改發3號強風信號。天文台指，浪卡已經遠離香港，對香港的影響減退，今日(14日)凌晨2時40分取消所有熱帶氣旋信號。本港仍繼續受東北季候風的影響，今日會繼續吹強風一段時間，而初時離岸及高地亦間中吹烈風。天文台短期內會考慮發出強烈季候風信號，以取代3號強風信號。海面會有湧浪及非常大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

今日上午2時，熱帶風暴浪卡集結在香港之西南偏西約610公里，即在北緯19.7度，東經109.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約20公里，橫過北部灣。

熱帶氣旋浪卡會在今明兩日橫過北部灣及越南北部。在浪卡及東北季候風的共同影響下，華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。高空反氣旋會在本週後期增強，廣東沿岸雨勢減弱，天色好轉。受東北季候風影響，下週華南沿岸早晚較涼。預料位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來兩三天發展為熱帶氣旋，隨後橫過南海中部並有所增強。

預測本港今日吹清勁至強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。多雲有雨及幾陣狂風雷暴，日間雨勢減弱。氣溫介乎24至28度。海面有非常大浪及湧浪。展望隨後數日部分時間有陽光，有一兩陣雨。