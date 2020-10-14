綠色先鋒：掘蜆8大守則　守護泥灘生態

位於大嶼山南部的水口灣以「港版天空之鏡」聞名，亦是著名的掘蜆勝地。每逢假日，淺灘上都會充滿不少專程來摸蜆的遊客。然而，摸蜆熱潮的背後卻隱藏過度捕捉的危機，為當地生態敲響警鐘。有居民指近年蜆的數目及大小均呈下降趨勢，遂與環保團體合作，向遊人推廣8大「掘蜆守則」，以保護海岸生態。

水口灣鄰近長沙和塘福，是一個受遮蔽的海灣。「水口」有「進入海口」的意思，它同時連接沙坪北面和南面的淡水河流，與海水構成鹹淡水交界，有大片紅樹林，生態價值極高。加上滲進沙層的潮水含氧量高，連同有機碎屑的累積，能為灘上的生物提供食物，也使得水口灣有豐富的生活多樣性，有近20種蜆，亦是馬蹄蟹、彈塗魚等動物的棲息地。

「以前啲朋友搭巴士都唔識水口村喺邊度落。」在水口村經營士多近30年的陳就榮憶述該村本來寂寂無聞，直至10年前有雜誌記者途經士多，「佢問我有冇咩好去處，於是我就同佢去咗水口灣，帶埋佢去掘吓蜆。」他沒料到報道刊出後，一夜間多了200、300人慕名到水口灣摸蜆遊樂，亦令這個地方從此變成旅遊熱點。

「經濟嘅幫助其實好皮毛，逢周末雖然都多人，但好多時都會帶埋工具入嚟。」陳指遊人數量大增反而令海岸生態受影響，過度捕捉及灘上垃圾量增多，令蜆的數量以及大小都不復當年。他表示沙白、三角蜆是水口灣其中兩種最常見的蜆類，但近年沙白的數量大減，近7至8歲、手掌般大的沙白亦在灘上銷聲匿迹。更甚者，不時有途人掘蜆後留下一個個坑洞沒填好，潮漲時往往有外出捕魚的村民不小心「踩錯腳」、扭傷等。

蜆是天然過濾器，牠在進食時會吞吐海水，將微生物及有機物質過濾掉。除了能控制微生物數量，以免牠們和魚類爭奪氧氣，亦能避免海水營養過剩而爆發紅潮。為保護當區環境，陳向遊人推廣「掘蜆守則」，提醒他們要遵從「細蜆長留」、「輕裝上陣」等8大守則，以保護生態，並特意製作蜆的標本，供遊人參考。「有啲新嘅客，我會教佢點樣掘。細嘅蜆要放走、自己帶嚟嘅嘢亦要帶番走。」陳近年更和世界自然基金會合作，在士多中派發蜆的量度器，鼓勵市民放生比保育尺少的蜆類，「遊客嚟玩村民都歡迎，大家都開心，但嚟玩之餘唔好造成沙灘污染，呢個都係重要嘅。」