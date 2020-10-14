4海外醫生獲有限度註冊　於公院麻醉科眼科及兒科服務

香港醫務委員會確認，4名非本地培訓醫生獲有限度執業註冊申請，其中3名是新申請，另外1名屬續期申請，他們獲准在醫院管理局轄下公立醫院分擔前線醫生的工作量。該四名醫生將於麻醉科、眼科及兒科服務。

醫院管理局發言人今(14日)指，現時該局共有27名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式服務，他們在公立醫院人手短缺的部門如麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、婦產科、兒科、放射科及外科，協助紓緩前線醫生的工作量。

發言人指，會繼續招聘非本地培訓醫生的工作，並安排符合資格的申請者由有關臨床部門進行面試。醫管局將為適合聘用的申請者，按他們可以到港履任的時間，向香港醫務委員會提交有限度執業註冊申請。

醫管局目前在所有專科招聘非本地培訓醫生為駐院醫生，而急症科、家庭醫學、內科及兒科的招聘條件，已涵蓋取得獲香港醫學專科學院認可初期試專科資歷的非本地培訓醫生。至於在專科醫生流失情況較為嚴峻的專科，醫管局亦會招聘已獲取專科資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生（包括麻醉科、解剖病理學、心胸肺外科、耳鼻喉科、婦產科、眼科、放射科、核子醫學科、神經外科及整形外科）。