政Whats噏：張超雄斥延任違法違憲　梁君彥反駁唔合法就離開

政府因應新冠肺炎疫情而決定押後立法會選舉，現任議員延任一年，民主派早前就透過民調處理延任問題，最後有十幾位議員跟隨民調結果延任。決定延任就有責任開會，不過工黨張超雄覺得延任係違法違憲，仲形容依家開會係迫不得已。點知就畀立法會主席梁君彥反駁，話如果張認為唔合法就離開，唔需要辯論。

適逢今日(14日)係新一立法年度嘅首次會議，張超雄喺發言時就話有3個「不該」，包括《基本法》將立法會任期訂為4年而非5年，故「不該」喺會議上發言；又話今日應討論《施政報告》，「不該」討論其他政府法案；同埋「不該」浪費時間討論非緊急事項。佢仲批評，政府有責任定時向立法會提交《施政報告》，自己作為議員亦都有責任去聽同埋質詢。

梁君彥聞言即刻反駁，稱已經出過通告，解釋今日唔係聆聽《施政報告》，仲話如果議員記得有憲制責任聽取《施政報告》，反問張點解上年要阻礙發表《施政報告》。張就回應話，好遺憾上年冇聽《施政報告》，因為椎間盤突出所以入咗醫院，冇去立法會。