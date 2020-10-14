警長被咬甩手指案　事主作供：想扯斷我隻手指

於去年7月14日在沙田新城市廣場衝突中，涉咬斷一名偵緝警長無名指末端的法律行政人員杜啟華，否認公眾地方內擾亂秩序行為、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖傷人罪，案件今（14日）於區院續審。遭咬斷手指的偵緝警長出庭作供，指協助拘捕被告期間，遇被告激烈反抗，他嘗試控制及固定被告頭部期間，感到手指劇痛，便見被告咬住他的手指，「我見佢想扯斷我隻手指咁」，當他縮回手後已發現手指被咬斷，他其後在廣場一店舖外找回自己的斷指。

偵緝警長梁啟業供稱，於當日沙田區遊行活動期間任傳令員，並指活動後期演變成騷亂，「好多暴徒掟樽、掟遮，𥖁頭都有」，遂警方開始作出拘捕及驅散的行動。

當晚9時許，他們的小隊收到通知指沙田新城市廣場需要支援，他與隊員遂走到該商場，有不少人向他們投擲物品，包括雨傘及不知名粉末等，他們於是展開保護陣型推進。梁表示見到有同事在商場中庭位置遇襲，於是與高級警司梁子健前往協助及驅散，中途卻一度與高級警司失散。

梁啟業其後見到高級警司與被告有所拉扯，相信正進行拘捕，他故上前幫忙。他與高級警司人等曾一度拉低被告至坐下，被告卻激烈反抗，他嘗試固定被告的頭部，再施以壓點控制。期間，他感到右手手指痛楚，並望見被告咬住他的手指，狀似欲扯斷他的手指，「佢個頭咬住我隻手指，由右邊轉去左邊」。

梁啟業指當時打算按著被告人中位置，再把被告頭部托起以控制，惟被告的頭卻不斷晃動，並咬住他的手指，他未能成功控制被告。他隨即要求被告鬆口放開其手指，但不果，他嘗試掙脫，最終縮手後發現手指已被咬斷。而他仍協助把被告拉到一店舖外交予其他同事看管後，「我喺『COACH』店出面搵番我隻手指」，再向長官匯報受傷。

他稱事後手指有永久創傷，手指現時康復程度約6至7成，在溫度、碰觸物件方面的感覺較其他手指差，「輕微觸碰係感覺唔到摸到嘢嘅」，每天間中感到刺痛，需要不時按摩，及不能長時間用力，手指力度亦不如以前，手指康復程度至今年5月「無乜進步」。