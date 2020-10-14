瑪嘉烈部門主管拒交罷工醫生名單　醫管局要20人交代缺勤

醫管局員工陣線2月發起罷工，要求港府全面封關。據悉，由於瑪嘉烈醫院放射診斷科部門主管拒絕交出罷工醫生名單，於是部門約20名醫生全部被當罷工，收到醫院管理局電郵，要求解釋或澄清「缺勤」理由，有醫生擔心影響晉升機會。醫院管理局則稱，收到回覆後會按照法律意見及相關人事條例公平處理。

消息指出，九龍西醫院聯網均假設瑪嘉烈醫院放射診斷科部門的醫生，都參與年初的醫護罷工，各人收到人事部發出有關罷工的電郵，要求解釋缺勤理由，但有醫生表示自己當時沒罷工，十分擔心自己被當作罷工的一員，紀錄會永遠留在人事檔案，影響晉升機會。

醫院管理局回覆稱，日前就部分員工於2月初缺勤向有關員工發信，請他們確認信內的缺勤日期是否正確及向他們了解缺勤原因，並希望員工在回覆時提供相關資料。收到回覆後，會按照法律意見及相關人事條例公平處理。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾稱，無論是員工或管理層，都必須找到新出路，「不是無規無矩，亦不是咄咄逼人」，香港過去能夠成功是因為每個人都盡力做好自己工作，同時對其他人寬容。