鄧炳強斥黃之鋒「含血噴人」　強調12港人內地被捕與人無尤

12名港人今年8月企圖偷渡往台灣途中被內地海警拘捕，前香港眾志秘書長黃之鋒早前指有關拘捕屬於警方行動，又形容是「陷阱」，設法將該12名港人「綁架」回內地。警務處處長鄧炳強今（14日）向傳媒表示，有關案件由內地負責，香港警方並未有處理，並斥黃之鋒「含血噴人」以及作虛假指控，強調該12名港人是自行找船，製作逃走計劃事敗而被捕。

鄧指出，該12名罪犯在本港犯下嚴重罪行，理應受審、被捕及向警方報到，但他們卻自行棄保潛逃，自行製作逃走計劃安排船隻和接頭人，全是由他們安排，最後潛逃事敗被捕，與人無尤；並重申有關內地海警行動與本港警方毫無關係。

被問及警方有否指示政府飛行服務隊出動處理12名港人事件，鄧炳強強調，本港警方未有涉及是次案件，而警方每日均有不同行動細節，聯同不同部門合作；一旦公開行動細節讓罪犯知悉，就有可能讓他們利用以作逃脫。

對於陳同佳案方面，鄧指現時本港保安局正與相關對口單位處理，若本港警方在執法層面有需要的話，亦會提供適當協助，但至今未有收到求助細節。

另外，鄧炳強表示，今收到九龍城區議會通知，取消他出席該會的安排。他指，該會有14位非建制派區議員聯署，擔憂明日區議會變成「低級、自說自話、偽善、充滿謊言的政治樣板戲」；又認為區議員若有證據指出他是「低級」，更應安排他出席，以力證其說法。鄧又強調，每次到區議會都會講事實，是否區議員擔憂他「講真話」、懼怕他的「正義」，又謂「佢有14個人，我得1個，你驚咩呢？除非你講的不是真話。」