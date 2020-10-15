消委會：逾8成防曬產品未達標　暴曬或增加患皮膚癌風險

為減低紫外線對皮膚的傷害，不少女士均會選用防曬用品。消費者委員會測試30款日常防曬產品，發現超過8成未能達到其標示SPF的防曬要求，當中更有2款標明防曬效能達SPF50的產品，所量得的效能不足SPF15。消委會提醒市民，塗抹效能不足的產品進行長時間戶外活動，或會曬黑或曬傷，嚴重甚至會增加患上皮膚癌的風險，敦促廠商切實檢視生產技術和流程，並準確標示其防曬效能，提供清晰的產品資料和使用方法。

消委會測試30款日常防曬產品，售價介乎80港元至550港元，每克或毫升最高達16.1港元，是最低價0.7港元的23倍。測試項目包括SPF防曬系數的測試、UVAPF測試，亦檢視各樣本的標籤資料。結果顯示，售價第二低、即85港元的產品，總評分獲最高5分，而價格最高、即550港元的產品總評分只得3.5分，顯示價格與產品質素沒有必然關係。

SPF測試結果顯示，而14款標示SPF30至50、高度保護防曬產品中，有57%、即8款的SPF值低於產品標示值，當中1款標明SPF30的產品差異最大，僅量得SPF9.8；16款標示SPF50以上、極高度保護防曬產品中，有14款量得的SPF值為60以下，最低2款更只量得11.7及14.3，表現遜色。另外，在23款按「PA System」作UVA防曬效能標示的樣本中，有約70%、即16款的UVAPF值未能達到其標示的PA等級

至於包裝標籤方面，6款樣本只提供日文的成分資料，一般消費者或未能知悉產品是否含有過敏成分和充分理解使用方法；21款沒有標示建議使用份量，消費者或因用量不足而影響防曬效果；另有3款樣本沒有標示任何有效期限的資訊。

消委會提醒市民，由於部分防曬產品含水量較高，有效日期屆滿後，防腐劑或已失去效用，有機會增加細菌或微生物生長的機會，故產品開封後應按指示在限期內用完，並促請供應商改善產品標籤。