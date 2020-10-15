消委會：寵物移民所託非人　主人託運令2隻寵物送命

近期港人移居外地數字上升，連帶寵物移民服務應運而生。消委會今(15日)表示，接獲數宗與寵物服務有關的投訴。其中甚至有投訴人花費過萬元委託公司運送3隻寵物到台灣，但託運後音信全無，半年後終揭發其中2隻寵物已經死亡。另外，另有寵物在美容間受傷、寵物店在出售貓兒時把「貓女」當「貓仔」等，揭示經營寵物生意的商戶質素十分參差。

消委會表示，有一名投訴人打算移民台灣，在申請獲批後需在短時間內啟程，於是委託了A公司代為安排其飼養的一隻陸龜及兩隻蜥蜴移民到台灣，支付了7100港元，A公司口頭承諾1個月後可將寵物送抵目的地，並發出簡單手寫單據。但在承諾付運日過後，投訴人一直未能與寵物團聚。3個月後，投訴人更收到A公司的回覆，要求支付額外4000港元費用，存入到其公司職員的私人戶口。

投訴人支付額外的費用後，A公司仍遲遲沒有履行寵物移民的承諾，投訴人的朋友代為上門查看，驚覺A公司店內出售的一隻陸龜，竟與投訴人飼養的甚為相似，投訴人質疑對方轉售其寵物，即時要求對質，惟職員態度惡劣，而消委會多次聯絡A公司，均不獲回覆。事發半年後，投訴人的親友始領回陸龜，但該公司卻聲稱兩隻蜥蜴已死亡，投訴人已向海關舉報，並積極考慮入稟追討損失。

另外，消委會接獲另一名投訴人的求助，指自己於B公司購買一隻4個月大緬因貓，支付了14280港元，但接到小貓後發現牠患上腹膜炎，最終病逝；而該小貓更是雌性，與B公司提供的針卡及單據上的資料不符，投訴人質疑B公司「偷龍轉鳳」，而B公司則否認指控，消委會將個案轉交海關調查。

此外，有投訴人光顧寵物美容店後，發現愛犬身上有一道血痕及傷口，相信是剪毛導致受傷。其後只能每天洗傷口及餵服抗生素。涉事的公司已向投訴人道歉及承擔事發當天醫療費用。

消委會在今年頭9個月接獲了4宗有關寵物移民的投訴，較去年同期下降一半；而自2017年起，消委會共接獲45宗同類型投訴。消委會敦促經營寵物生意的商戶，切勿因寵物移民服務需求增加，為求賺取快錢，倉卒提供服務，最終不但難以履行服務要求，更罔顧動物生命，而消費者無論是自行辦理，還是委託第三方安排寵物移民，亦應親身了解移民地的動物入境要求。