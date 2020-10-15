假本票騙走值350萬法拉利　無業漢稱受聘犯案囚40月

34歲無業男子兩度假扮買家，利用虛假銀行本票騙取法拉利跑車。他第一次進行交易時，賣家代表要求他到銀行核實本票，他見事敗逃去，惟5日後再重施故技，成功欺騙另一名車主，將價值350萬港元的法拉利跑車駛走，該失車至今仍未起回。涉事無業漢今日（15日）在區域法院承認兩項使用虛假文書、1項企圖以欺騙手段取得財產及1項以欺騙手段取得財產罪，被判監禁共40個月。

34歲被告陳德康過往無案底，辯方求情指被告曾任職廚工，惟受去年社會事件影響經濟轉差，其工作的餐廳結業，他淪為失業大軍。但同一時間被告的6歲兒子及母親分別因小腸氣及腦部問題急需做手術，被告為籌措家人的醫藥費，一時迷失不敵賺快錢的引誘，才受人指使犯案，他至今仍未能收到4萬港元的報酬。

法官判刑時表示，未知保險公司會否視今次為失竊車輛的事件，案中車主極可能無法取得賠償。被告雖然並非幕後主謀，但他在案中扮演積極角色，若非他的配合，主謀不能輕易成事。而案件涉及精心策劃，專門針對名貴車輛下手，屬於加刑理由。法官強調，當涉及嚴重罪行時，被告的家庭及經濟狀況不能成為求情因素。

案情指，第一宗騙案涉及一輛黃色法拉利458 Sipder跑車，男子樓國華獲車主授權，在網上登廣告放售該跑車，一名黃姓男子接洽樓，同意以220萬港元購買該跑車。去年12月4日，被告假扮買家赴約，在長沙灣政府合署運輸署與樓進行交易。交易時，被告出示一張看似由交通銀行發出的本票，樓察覺有可疑，要求被告到銀行核實及拍下被告的身份分證留紀錄。被告見事敗遂攜同本票藉詞離開，樓遂報警。

另一宗騙案涉及一輛紅色法拉利488 GTB SS跑車，男子麥寶文獲車主授權在網上登廣告放售該跑車，一名何姓男子同意以350萬港元購買該車。去年12月9日，被告赴約到長沙灣政府合署與麥見面，這次被告用相同手法成功騙到對方，完成交易後並將車駛走。麥到翌日才知悉本票屬偽造報警求助，而被告就在同月21日，在港珠澳大橋口岸企圖離境時被捕。