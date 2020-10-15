英皇國際與新家園協會推共融舍　提供過渡性居所助弱勢

香港房屋需求殷切，基層生活在嚴峻的住屋環境。有見及此，英皇集團（國際）有限公司（「英皇國際」）與慈善機構新家園協會合作，推出「共•融舍」房屋共享計劃。首次將旗下有待重建發展的物業，租予慈善機構新家園協會作短期過渡性居所。由該協會分租予有逼切住屋需要的基層人士，改善居住環境及生活質素，協助他們融入社區。

英皇國際以象徵式1港元租金，將旗下位於上環皇后大道西高陞大樓22個單位租予新家園協會營運，為期1年，再由其分租予有逼切住屋需要、或正輪候公屋3年以上的基層人士，特別是單親家庭和少數族裔等弱勢社群，為他們提供1個「共生、共融」的過渡性居所。單位面積由340至390平方呎不等，每個單位標準費用為每月5700港元，可容納最多兩個家庭，或3個相同性別和種族的單身人士。英皇國際統籌單位的翻新修葺工程；歐化國際有限公司則贊助單位內的基本傢俬，如床架、床褥、衣櫃及餐桌椅等，讓有需要人士可即時入住。

「疫情下基層人士收入減少，普遍面臨失業及就業不足的問題， 部分家庭租金佔其家庭收入4至5成，經濟負擔實是百上加斤。」負責營運及主辦機構之一的新家園協會總幹事黃頌，希望以低於市值的特惠租金紓緩基層人士的租金壓力，並透過共享、共融的生活實踐，改善其生活質素。英皇國際執行董事楊政龍先生亦表示，希望能夠善用等待重建發展的舊樓物業，為有逼切住屋需要的基層人士提供過渡性居所，減輕其住房壓力，回饋社會。

在新家園協會的社工帶領下，住戶將成立「共•融舍公益服務隊 」，自行籌組、管理及執行房屋及社區管理工作，包括公共地方清潔和管理、籌辦社區及聯誼活動等。為鼓勵住戶積極參與社區建設及實踐互助生活方式，更特別推出「好鄰居獎勵計劃」，以積分獎勵住戶貢獻鄰里社區，累積積分換取不同程度的獎勵。 其中一個單位將設置為「共享休憩空間」，設有洗衣房、用餐休憩區域、圖書角、遊戲角等娛樂設施，供住戶日常使用以及舉辦不同活動，建立鄰里關係及對社區的歸屬感。