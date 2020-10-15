憂疫情封關失自由　近40%人高風險現焦慮抑鬱

新冠肺炎疫情未止，對市民日常生活構成嚴重影響。東華學院一項調查發現，有近40%人可能出現焦慮或抑鬱症狀，惟願意主動求助的人只有不足20%，當中最多人憂慮因疫情封關而失去個人自由，情況令人關注。

東華學院於今年5月至8月期間以網上問卷方式訪問516人，就「精神健康狀況」、「求助意欲」、「未來三個月面對的憂慮」及「適應能力」4方面作出調查，發現有40%受訪者有較高風險出現焦慮，及37%人較高風險有抑鬱，約有28%人同時有這兩種精神問題，惟願意主動求助的人卻不足20%。

求助對象方面，分別有60%及75%人表示會向家人及朋友求助，但只有24%人表示會向普通科醫生求診。被問到未來3個月的最大憂慮，主要為「失去個人自由」(27%)、「疫情失控」(25%)及「全球經濟崩潰」(24%)，反映疫情對港人精神健康構成負面影響。

學院署理校長(學術)林德明指，研究發現港人的求助意欲不但偏低，且求助對象主要圍繞親友，向普通科醫生求助的受訪者只有約20%，可見基層醫療系統未能為市民的精神健康扮演把關的角色，認為有必要在基層醫療層面上加強精神健康服務，並透過公眾教育推廣家庭醫生在精神健康支援服務擔當的重要角色。

香港心理衛生會助理總幹事(服務)程志剛亦指，留意到疫情下市民向該會求助情況加劇，當中有70%至80%個案與疫情有關，更有求助人因憂慮染疫而取消已預約的面見。