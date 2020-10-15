高鐵香港段擬延至廣州站　運房局將與內地商討班次

廣深港高鐵香港段終點站擬由廣州南站延伸至廣州火車站，香港市民日後有望乘高鐵直達廣州市中心。運輸及房屋局證實，廣州市政府原則上同意把終點延伸至較接近廣州中心城區的廣州火車站，以方便乘客出行，局方歡迎有關決定，並稱會密切與內地鐵路營運者溝通，提供不同的列車班次以配合不同乘客需求。

現時高鐵香港段由香港西九龍站開出，經福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛至終點廣州南，乘客欲到廣州市中心城區，則要在廣州南站轉乘廣州地鐵等交通工具。國家發改委今年7月發出《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》提出把延伸至廣州站的計劃，運房局證實廣州市政府已原則上同意，港府及港鐵會與內地當局會繼續探討優化高鐵服務的措施，以加強香港與其他粵港澳地區城市間的互聯互通。

此外，《規劃》亦提及的港深西部快軌，即由香港國際機場至深圳南山的鐵路計劃，該局稱有關計劃屬遠期研究城際鐵路項目，現時並無確實時間表，亦未有任何具體方案。該局強調在探討任何新的跨境基建項目時，會密切留意長遠跨境運輸需求，亦必須考慮對高鐵香港段和現有跨境鐵路的客運量和財務表現的影響。