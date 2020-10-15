海天堂遭誹謗案　蔡國強聲稱拒絕《蘋果》採訪

龜苓膏連鎖店海天堂於2013年就《蘋果日報》透過示範短片和報道，指稱該店把疑似發霉龜苓膏經處理後出售一事，控告其前生意夥伴蔡國強誹謗，案件於高院原訟庭續審。被告蔡國強今天（15日）出庭作供，聲稱《蘋果日報》在採訪期間曾找過他，但他表明「唔關我事我唔理」，拒絕《蘋果》的邀請。

蔡國強強調，海天堂指示員工拿發霉龜苓膏沖洗翻蒸是事實，他曾多次在管理層每月例會投訴並要求改善，但覺得情況始終沒有改變，所以便萌生去意自立門戶。

原告大律師質疑，被告宣稱不斷投訴，但就沒有相關的會議紀錄。被告就回應表示，初時會議並無紀錄，大一次他提及發霉之事時，吳耀明的姨仔曾聲言：「少少發霉，事頭婆洗吓都食得。」此話一出，會上所有人隨即鴉雀無聲，他以後亦不再提起。

原告大律師指他並無在供詞提及此事，蔡就表示因為他沒有證據，所以便不寫到供詞上。他同意就算有會議紀錄，他都不會把發霉之事記下，因為如果紀錄外洩，海天堂的品牌便會「玩完」。

蔡國強在接受盤問時還提到，他離開海天堂後在內地所開的店舖叫「位元堂」，還以「香港品牌，信心保證」作招徠。香港的位元堂更因此與他在內地打官司。他承認以「位元堂」作店名的做法「不道德，但唔犯法」，形容這屬於「誇大宣傳，打擦邊球」。他多次否認在中國搶註「位元堂」商標，指稱是一個與他拍檔的親戚申請註冊，他是在事後才知情。