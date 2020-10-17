25%照顧者受罪咎感困擾　團體促增情緒支援

照顧者同樣需要社會關注！有團體以問卷形式向157名照顧者進行調查，發現有25%照顧者「經常」或「總是」出現罪咎感，為他們的心理健康帶來負面影響，同時照顧者外在支援環境偏弱，新冠肺炎疫情下，情況更為嚴重。團體希望政府為照顧者提供更多支援服務，並重視照顧者的需求和權利。

香港基督教服務處於2019年12月至2020年3月期間，以問卷方式採樣，研究及倡導幹事朱漢榮先生指，社會期望與現實狀況差異愈嚴重，照顧者罪咎情緒便愈大。調查結果顯示，有約18%受訪者在「社會價值觀建構對照顧者的期望」與「實際狀況」出現嚴重差異，其中有23%的照顧者會出現高罪咎感。結果反映罪咎情緒愈高，對照顧者日常生活影響愈大。

結果亦指出照顧者的外在支援環境偏弱，有逾25%受訪者表示沒有人可以和他/她分擔工作；亦有約10%受訪者表示，自己沒有得到任何「以照顧者為本」的支援服務和配套，反映照顧者的外在支援不足。

已經成為全職照顧者約17年的小寶，分享自己照顧3名子女及2名父母的經歷，她坦言初時壓力很大，若自己未能安排好照顧時間便產生罪咎感。她表示疫情下，照顧時間增加，加上社區活動暫停導致失去了宣洩渠道令她壓力續升，她希望社會可以為照顧者提供其專屬空間以維持心理健康。

服務處建議政府推動「照顧者為本」的政策及支援措施、建立照顧者友善社區、並鼓勵照顧者參與「及早照顧計劃」，從而以減輕照顧者的負擔和保障他們的心理健康。