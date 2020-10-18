深圳改革40條授權事項出爐　研郵輪入境外籍遊客144小時過境免簽

國家發改委周日（18日）公布深圳綜合改革試點首批授權事項清單，涉及要素市場化配置、營商環境、科技創新、對外開放等6大類別共40條授權事項，包括推進外籍高水準人才簽證便利化，支持建設粵港澳大灣區大數據中心，研究讓郵輪入境外籍遊客144小時過境免簽等，目標在2025年基本完成改革。

在科技創新體制方面，深圳將實施更加開放的人才政策，推進外籍高水準人才簽證、居留便利化，包括支持探索制定外籍人才認定標準，為符合條件的外籍人員辦理R字簽證，並賦予深圳外國高端人才確認函權限。同時授權制訂境外資格執業制度，允許持國際認證的金融、稅務、建築、規劃等專業人才提供服務，並改善科研機構技術轉移機制、金融支持科技創新的體制機制等。

在要素市場化配置方面，深圳將在重要領域改革上獲更大自主權，包括授權審批農地改變用途，成為建設用地，允許修訂探索特殊工時制度等；並開展創新企業境內發行股票或存托憑證（CDR）試點，推出深市股指期貨；亦會大力發展數碼經濟，開展數碼人民幣的研發應用及國際合作，支持粵港澳大灣區建立大數據中心，研究設立數據交易市場等。

在營商環境方面，深圳獲寄予在全球產業變革中贏得主動權的厚望，將設立新型知識產權法律保護制度，並擴闊深圳經濟特區立法空間，賦予深圳在人工智能、無人駕駛、大數據、生物醫藥、無人機管理等的先行先試權等。

對外開放方面，授權深圳在國家核定地方債額度內自主發行，並創新地方政府舉債機制，允許深圳到境外發行離岸人民幣地方政府債券。另研究實施經郵輪母港入境的外籍遊客144小時過境免簽、郵輪團體乘客15天免簽的政策，支持深圳在客運碼頭設置旅客國際中轉區、改善出入境手續，及延長口岸通關時間等。

公共服務體制方面，允許在粵港澳大灣區內地9市開業的指定醫療機構使用臨床急需、已在港澳上市的藥品，並探索建立與國際接軌的醫學人才培養、醫院評審認證標準體系，賦予深圳對企業博士後科研工作站分站的設立和撤銷權限。

而在生態環境和城市空間治理方面，授權開展航空資源結構化改革試點，支持深圳機場在滿足條件下，進一步提升機場容量；並支持深圳在發改委指導下設立民航業發展混合所有制改革基金，積極參與民航業改革發展等。

授權事項部分重點：

● 支持建設粵港澳大灣區大數據中心。

● 推進外籍人才簽證便利化。

● 支持深圳機場進一步提升機場容量。

● 研究實施經郵輪母港入境的外籍遊客144小時過境免簽、郵輪團體乘客15天免簽的政策。

● 允許在大灣區內地9市的指定醫療機構使用臨床急需、已在港澳上市的藥品。

● 擴闊深圳經濟特區立法空間，賦予在人工智能、大數據等領域的先行先試權。

● 開展新型知識產權法律保護試點。

● 把大部分農用地轉為建設用地審批事項，交由廣東省委託深圳市批准。

● 授權深圳在國家核定地方債額度內自主發行。

● 開展創新企業境內發行股票或存托憑證（CDR）試點。