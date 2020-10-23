2巴士迷入九巴工作　偷巴士遊車河82公里齊被捕

今日（23日）凌晨4時03分，九巴根據GPS衞星定位系統，發現停泊於沙田水泉澳邨博泉街巴士站的一輛雙層巴士突然移動，因當時該巴士沒派更，懷疑有人偷巴士，於是報警求助。期間巴士曾駛往上水、屯門、大埔公路沙田嶺段。

警方兵分多路，加強留意相關巴士行蹤，而新界南衝鋒隊警員終在大圍美林邨巴士總站發現涉事巴士。當時巴士內有2名男子，他們發現有警車，即時駕乘巴士逃走。警車尾隨巴士，期間沿大埔公路沙田段往大埔方向行駛，至大埔公路馬料水段近香港中文大學對開，2名男子見不能擺脫警車，慌不擇路企圖右轉入崇基路，但因為牌坊高度不足讓高逾4.6米雙層巴士駛入，只好將巴士打斜急停在來回行車線上，並即時落車逃跑。警員落車窮追約100米，將2男截停。他們涉嫌偷車被捕，其中一名被捕男子報稱不適，需要由救護車送院治理。

據了解，被捕男子偷駕巴士環繞新界遊車河達82公里，他們為九巴的總務員工，亦是巴士迷，相信他們因熱愛巴士而加入九巴工作。警方調查他們是否持有相關駕駛執照、及如何啟動巴士，他們現正被扣留調查。至早上8時許，探員到水泉澳邨博泉街巴士總站展開調查。