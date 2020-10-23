南韓多人接種流感疫苗亡　港府指有入口涉事藥廠不同批次疫苗

冬季流感季節將至，食物及衞生局長陳肇始今午（23日）接種疫苗後表示，料今年的冬季流感或會與新冠肺炎同時發生，呼籲市民盡早接種疫苗。至於南韓多人接種流感疫苗後死亡，她說本港沒有入口南韓製造的疫苗，亦已確認香港沒有入口賽諾菲藥廠(Sanofi)提供予南韓的批次。

她今午與衞生署署長陳漢儀及醫院管理局主席范鴻齡一同在葵青地區康健中心接種流感疫苗，其後會見傳媒時表示，12月至1月是流感高峰期，一些高危人士染上流感後可能會有併發症，加上今年的流感高峰期較特別，因有可能與新冠肺炎同時發生，呼籲市民保持警覺，盡早接種流感疫苗。

南韓至今已有36人接種流感疫苗後死亡，部分死者接種的是賽諾菲藥廠出產的疫苗，本港亦有入口該藥廠出產的疫苗。陳肇始說，香港的流感疫苗是通過政府的註冊制度，在品質上有保證，署方已聯絡世衞，本港沒有入口南韓製造的疫苗，署方另與賽諾菲藥廠香港公司聯絡，確認南韓出事的疫苗批次不會入口香港。

賽諾菲藥廠發言人回應指，南韓的疫苗事件細節正在釐清中，據當地疾病預防控制中心稱，這些死亡個案與接種不同流感疫苗之間沒有直接關係，賽諾菲香港現正與法國總部了解更多資訊，根據目前所得資料，供應本港使用的流感疫苗全部批次皆與南韓所使用的批次不同。藥廠續稱，公司自今年9月開始，向私家醫生、私家醫院及公營醫療機構供應新一季流感疫苗，至今未接獲任何涉及有關產品之不良反應報告，並會繼續密切監察今次事件，與不同國家及地區之衞生當局緊密聯繫，全力跟進事件。

對於本港出現疫苗荒，政府指會分配10萬支疫苗予私營市場，陳肇始表示，署方正努力作出相關安排，希望可盡早將疫苗提供予高危群組，署方會密切監察使用量及供應。陳漢儀亦指，今年疫苗需求量大增，政府的疫苗將主要提供予參與了疫苗資助計劃的私家醫生，至於沒有參與計劃的私家醫生，署方會與藥廠商討增加供應，但未必能「如願以償」，呼籲不是高危群組的人士，如未能接種疫苗，可能要以保持個人及環境衞生等方法盡量避免感染。不過，被追問政府是否確定可訂購到全數10萬支疫苗，她僅指「希望有」，料部分疫苗最快下月會到。