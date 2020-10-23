港區國安法：愛爾蘭及荷蘭停止與香港引渡協議

英國《泰晤士報》周五（23日）報道，愛爾蘭審視《港區國安法》後，決定停止與香港的引渡協議。荷蘭亦作出同樣決定，兩國是繼芬蘭後最新宣布停止與香港引渡協議的歐洲國家。

愛爾蘭外長科文內（Simon Coveney）周二（20日）在國會回應議員提問時，已確認會暫停與香港的引渡協議，指這決定是與歐盟其他成員國一致作出：「這明確表明，愛爾蘭對香港法治的關注，以及侵蝕一國兩制承諾的司法獨立。」

國會議員里士滿（Neale Richmond）形容，政府的決定「絕對」正確，又指《港區國安法》令他們極為憂慮。他指出，有很多在香港出生的人在愛爾蘭居住，政府今次的決定將令這批人士，不會被引渡到香港。

歐盟成員國7月28日同意，達成一系列措施回應香港實施《港區國安法》，包括中止與香港的引渡協議、實施出口管制，以及為香港人提供「救生艇計劃」，允許香港人在歐洲學習及工作。

自香港落實《港區國安法》後，情報聯盟「五眼聯盟」，即美國、澳洲、加拿大、英國及新西蘭，以及德國、法國和芬蘭已暫停與香港之間的引渡協議。至於歐盟成員國當中，只得葡萄牙及捷克沒有停止有關協議。