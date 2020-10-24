放寬2元乘車優惠政府仍望落實　葉劉唱反調指要「量入為出」

近日有消息指，政府擬煞停放寬2元乘車優惠措施門檻至60歲的計劃。勞工及福利局局長羅致光今日(24日)出席電台節目時就事件解畫，指仍有意於下個財政年度落實，惟身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀(葉劉)則堅持反對推出計劃的立場，稱政府的財政開支應量入為出。

葉劉今日於社交網站發布影片，解釋其支持煞停放寬2元乘車優惠的原因。在影片中，葉劉擔心會出現濫用濫發的情況，加上交通費也會隨通脹上升，最終只會變成用公帑補貼公共交通公司，長遠只會增加政府的財政負擔。

她稱，本港現時的經濟環境和公共財政狀況，與今年1月特首宣布放寬計劃時不同，又指目前可預視的財政赤字和經常性赤字已有3000億港元，直指是前所未見，覺得一旦出現結構性赤字便「好有問題」。葉劉又搬出《基本法》第107條，促請政府謹記香港的財政預算，應以量入為出為原則的規定辦事。

此外，她亦不點名反駁議員梁美芬早前有關「若政府不推出放寬，或會面對司法覆核」的言論，指煞停計劃有《基本法》相關規定，而特首提出放寬只是一項建議，亦未有時間表，直指就此提出司法覆核恐怕「好難成功」。