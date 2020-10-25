沙螺灣村霸官地封村大閘拆完再起　疑非法擴建行車路長達1公里

大嶼山東澳古道沙螺灣村，在月初的中秋節連假加裝鐵閘，封閉東澳古道的必經之路，及後被揭發近深屈、深石村的道路，被人非法鑿路開闢行車路，地政總署上月已派員視察，確認涉事地段屬官地，已豎立告示牌及清拆屬違規構築物的閘門。惟村民無視當局警告，再加設至少3道新鐵閘為欄杆，並寫上「私人重地」警告牌，而被非法擴建的車路更長達一公里。東網已就此向地政總署查詢。

東澳古道近沙螺灣一帶，月初被揭發有人砍伐樹木，並有私家車停泊，沿路至少有十數個避車或泊車處。部分路段屬新開僻，至今仍未鋪上石屎，亦有路段斜坡被削平、保護網被剪走等，路段遺下一地木頭和廢料。被擴闊的道路，甚至深入羌山、嶼南道，長達一公里，幾乎所有道路已擴建，車輛駛入暢通無阻。

至於地政總署早前在受影響的官地，豎立多塊切勿佔用及挖掘政府土地的告示牌仍在，村民似乎無所懼怕。村內繼續大興土木，村長住所對面的土地被移平，亦有人駕駛小型起土機挖泥。另外，當局早前清拆了「封村」的鐵閘，但隨後該村東、西、北面，分別通往東涌、大澳及沙螺灣碼頭的出入口，再被加設新鐵閘或欄杆，鐵閘更有帶刺的鐵絲網，旁邊豎立了「私人重地」警告牌，「封村」一幕日後或再上演。