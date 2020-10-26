西九龍中心外牆　深夜掛3幅新少女畫作廣告

繼昨日（25日）凌晨西九龍中心外牆，換上漫畫家甘小文3幅二次創作早前具爭議性的少女畫作廣告，新漫畫廣告的主角仍是女性，畫風截然不同。至昨日深夜11時許，工人再次出動升降台，在西九龍中心右方外牆，掛上漫畫家林祥焜3幅新女性畫作廣告，畫風跟早前具爭議性的少女插畫廣告相近，現場有不少市民圍觀，亦有傳媒採訪。

漫畫家林祥焜在現場接受多間傳媒訪問時表示，深水埗社區的顏色太多建築物的灰色，色彩繽紛的畫作可能為社區更加開心的色彩；至於對早前有區議員及社區人士表示，畫作是否有色情成分，他回應表示可能有人幻想力太好，將來可能會在西九龍中心外牆再展示其他作品。

西九龍中心外牆原本掛着的6幅巨型漫畫廣告，主角是衣着性感的少女，而本地知名漫畫家林祥焜是該漫畫廣告的作者。

早前深水埗區議員劉佩玉聯同2名家長到商場請願，聲稱接獲數十名家長投訴，擔心子女會被廣告中的不良意識誤導。東網記者已聯絡早前就廣告發起請願行動的社區人士陳穎欣及區議員劉佩玉，評論剛掛起的新廣告是否仍然存在不雅及色情元素。