Dr.東：氣血虛弱易眩暈　中醫籲補血前應先健脾補氣免上火

不少人都經歷過頭暈眼花，嚴重可致冒冷汗，甚至失平衡跌倒。

不少人都經歷過頭暈眼花，輕者閉目可止，重者如坐舟車、天旋地轉，或伴隨作嘔、冒冷汗等症狀，甚至失平衡跌倒。在中醫角度，頭暈眼花屬「眩暈」，眩指眼花，暈指頭暈，眩暈有機會與體質有關，氣血虛弱或痰濁中阻等人士都容易頭暈，中醫一般會根據體質對症下藥改善問題。不過，眩暈可大可小，有機會與高血壓、中樞神經病有關，中醫提醒市民勿掉以輕心。

那打素秀茂坪社區健康中心註冊中醫師李文鶴表示，體虛和體實者都有機會出現眩暈。體虛分爲氣虛、血虛及肝腎陰虛。氣虛血弱者倦怠懶言、面色蒼白、胃口差、大便稀爛；多思多慮、勞碌過度、經血量多都容易耗損氣血。肝腎陰虛則常見於中老年人，患者雙目乾澀、口乾、心煩、手心足心發熱。不少陰虛者誤以爲自己上火，飲用涼茶「清熱」，李指此舉會傷及陽氣，令體質變差，並不可取。

氣虛血弱者常以當歸、紅棗或紅糖薑茶補血，但上述藥材易導致上火，李建議患者應先健脾補氣，進食黨參、淮山、馬鈴薯、花生等益氣食物；少吃蔥、蒜、芥辣等辛辣食物，以及海藻、薄荷、生白蘿蔔等行氣食物。患者亦應避免在月經期間補血，以免虛不受補。

而體實分爲痰濁中阻和肝陽上亢，痰濁中阻者頭暈頭脹、肢體沉重、心口翳悶，或嗜睡；肝陽上亢者則煩躁易怒、面赤耳鳴、口乾口苦。不少肝陽上亢者都有高血壓，眩暈或是中風的先兆，患者宜多留意。若屬痰濕體質，應少吃損傷脾胃、聚濕生痰的食物，如魚生、雪糕、珍珠奶茶；濕熱的芒果、榴蓮；寒濕的杮子、香蕉、乳酪。患者宜多吃健脾化濕食物，如陳皮、薏苡仁、芡實、淮山等。肝旺者則應少吃煎炸、肥膩、高鹽食物，多吃天然、富含水溶纖維的食物，以利大便暢通。

李提醒，容易眩暈的人應作適當休息、保持心情舒暢，避免情緒激動、勞心過度。若眩暈時間長，伴隨嚴重嘔吐，有機會是患上腦神經疾病，中老年人士應保持警惕。李亦推介兩款治療及預防頭暈眼花的食療，由於每人體質各異，食用前宜先諮詢中醫意見。

「中醫推介兩款改善及預防頭暈的食療」

●補氣活腦雞湯

●材料︰天麻9克、黃耆9克、當歸6克、枸杞6克、黃精9克，烏骨雞300克

●製法︰全部藥材沖洗，烏骨雞宰好洗淨，全部材料連適量清水放入鍋內加熱，水滾後轉文火煮1小時，調味即可。每周食用1次。

●對象︰用神過度、勞傷氣血，致心脾血虛、氣血不足之眩暈，也適用於需補充腦力的學生或上班族。高血壓、燥熱者不適用。

●天麻寄生茶

●材料︰天麻6克、桑寄生30克、菊花2克

●製法︰全部藥材沖洗，連同清水1升放煲內加熱，水滾後轉文火煮1小時，全日代茶飲。每周飲用1至2次。

●對象︰用於肝陽上亢、高血壓型，伴眼赤熱乾澀的眩暈。

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