港大校委今表決清華學者副校任命　學生會靜坐抗議促押後

香港大學傳出由校長張翔領導的遴選委員會，推薦2名清華大學學者申作軍及宮鵬擔任副校長，分別主管研究及學術發展，港大校委會將於今日(27日)表決，其中一名學者申作軍被揭為共產黨委員，引起關注。港大學生會事後發起聯署聲明，要求校委會延遲任命。學生會會長葉芷琳今與多位學生代表於會議前半小時，遞交收集到的4200多個簽署並向校務長呈上請願信，指會留守至會議完結，又希望關注的市民前來聲援。

學生會要求校委會延後申作軍及宮鵬為副校長之任命，直至校委會調查遴選委員會之利益衝突與候選人背景；公開是次遴選委員會的成員名單；申作軍以書面形式向學生以及公眾作政治申報。

會長葉芷琳強調是次任命次引起公眾極大關注，認為4200多名簽署代表港大校友、師生的意見，希望聯署可向校方施壓，希望校委會尊重學生訴求，不要一意孤行，因為副校長職位不單是學術人員，仍會參與政策。葉指，雖校方有為宮鵬作出澄請，但未有為申作軍作證請，期望申會主動公布釋除外界疑慮。

港大校務委員本科生代表李梓成表示，自己會參與會議，並會動議延遲任命副校長決定，確保符合港大發展的整體利益。學生代表指會留守至校委會完結，又不排除會徵詢法律意見來否決校委會決定。現時在港大鈕魯詩樓外靜坐抗議，不時高叫「遴選制度不公 力拒黨委至校」等口號。

有報道指，在清華大學相關學系網頁內的「黨政機構」資料，申作軍除為工業工程系的系主任，同時亦身兼該學系「系黨委」黨委委員，意指他身兼中國共產黨黨員，消息曝光後，申的名字隨即在網頁被刪除。另有傳媒報道一篇在內地網站流傳的文章，指宮鵬曾協助中國科技部官員的女兒入讀加州大學柏克萊分校，並擔任其碩士及博士學位的指導教授；而宮鵬其後工作的研究單位則獲科技部巨額經費支持。