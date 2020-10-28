租借獨木舟無王管　安全乏保障

不少人疫下湧往郊外或海灘，划獨木舟成熱門水上活動。惟目前私人經營出租獨木舟生意卻毋須申領牌照，光顧人士亦毋須出示任何證書，過往曾發生獨木舟意外，有立法會議員促政府立法或發牌規管，保障水上活動安全。

康文署轄下的水上活動中心，可提供租借獨木舟，但需要出示考獲的相關證書。坊間私營水上活動中心應運而生，參加者不用出示有關證書，可租用獨木舟，或時興「企板」。去年三月，一名男子透過網上認識的一班朋友，在大嶼山參與划獨木舟活動時失蹤，最後遇溺喪命。

「要靠業界同市民自律，通常（玩之前）會簽一份問責同意書。」香港浸會大學體育學系副教授雷雄德指，現時市民租用獨木舟以及出租獨木舟的公司皆不需要領牌，因獨木舟屬手動船隻，而業界出租船隻的性質如單車一樣作休閒用途，相信出租船隻的公司要有良心，要做足安全措施，如要求租用者穿着救生衣，以至簽署問責同意書承擔安全風險。雷呼籲市民參與康文署水上活動中心相關課程再租艇，並認為政府可與業界商討安全指引，如強制穿救生衣等，市民亦應評估自身能力才參與相關活動。

議員柯創盛表示，一直關注水上活動安全，但政府態度卻是鴕鳥政策，愛理不理。他指水上活動屬高風險活動，應該要立法規管或發出其他牌照至可經營，至少亦要與康文署要求「睇齊」，他批評部門往往是有人命死傷才亡羊補牢，但為時已晚。