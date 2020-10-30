輸美港貨禁標「香港製造」　邱騰華：正式向世貿投訴促美撤回

美國限制香港出口到當地的產品，不得使用「香港製造」標籤，延遲至11月10日實施。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港府今日(30日)正式向世界貿易組織發出通知，會透過世貿爭端解決機制就美方新規定，要求與美方進行磋商和撤回決定；同時亦已去信美國貿易代表，通知美方香港特區已根據世貿機制正式向美方採取行動。

邱騰華說，港府曾於9月16日正式向美國政府提出交涉，強烈反對美方的新規定，並要求美方立即撤回有關規定，但美方在過去6周的反應令人失望，未有實際及令人滿意的回覆，認爲美方做法會貶損香港作爲世貿單獨成員的身份。

根據世貿的《關於爭端解決規則與程序的諒解》，美方須在10日內就香港提出進行磋商的要求作出回應，並在30日內與香港進行磋商。如雙方未能在60日內透過磋商解決爭端，港府有權採取進一步行動，要求在世貿爭端解決機構下設立專家組，審議爭端。

邱騰華形容，這是香港在世貿應有的權益。由於有關規定將於11月生效，部分香港出口的產品已受影響，本港廠商已採取方法迴避。這次是香港主動向世貿另一個成員國投訴，為回歸以來第一次。