專科門診輪候時間惡化　九龍東眼科新症最長等3年

醫院管理局在疫情下曾一度停止非緊急服務，公立醫院專科門診輪候時間漫長。醫管局公布最新的專科門診穩定新症輪候時間，眼科及內科輪候情況最嚴峻，當中九龍東聯網的眼科最長輪候時間達174個星期，即逾3年。輪候時間增幅最高的專科則分別為九龍西聯網的眼科，以及港島西聯網的外科。

醫管局每隔3個月公布最新的專科輪候時間，截至上月30日的輪候數字，當中九龍西聯網的眼科穩定新症輪候時間中位數增幅最高，由6月30日的91個星期增至107個星期，即病人須等多15個星期才可獲治療。港島西聯網的外科最長輪候時間則增加9個星期，由6月的84個星期增至93個星期。

整體數字中，輪候時間最長的專科仍然是九龍東聯網的眼科，其最長輪候時間達174個星期，較6月時增加兩個星期。其次為九龍東的內科及九龍中的耳鼻喉科，兩者最長均須輪候145個星期。

骨科全關節置換術輪候時間亦增加，當中九龍西聯網及港島東聯網均須等多6個月；港島東聯網白內障手術等待時間則由6月的11個月增至12個月。