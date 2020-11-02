研究指「馬蹄蟹」誤吞膠粒會影響發育　死亡率高達70%

俗稱「馬蹄蟹」的海洋節肢動物「鱟」，去年被國際自然保育聯盟評為瀕危物種。本港大學研究發現，幼年鱟若誤吞海水中的微膠粒，死亡率高達70%，而大嶼山的水口發現到的微膠粒含量最多。學者指，港府應與內地合作，減少海洋垃圾湧港，同時修例禁止任何人買賣鱟，保育該瀕危物種。

機管局因應機場三跑工程的環評要求，撥款4億港元設立兩個基金，資助改善海洋生態和提升漁業的研究，迄今有29宗申請獲批，涉款近4300萬港元。當中，城大和理大先後獲撥款合共約85萬港元，研究微膠粒對香港西部水域的中國鱟的影響。

城大化學系副教授張肇堅表示，研究用的中國鱟全部由人工繁殖，只脫了兩次殼，仍屬幼年，牠們分別被放在有三種不同微膠粒的環境中生存一百日，結果全部體重和頭胸寬度都有不良影響，反應變遲鈍，相信是被微膠粒阻塞腸道而營養不良，最終有10%至70%的實驗體死亡。

研究團隊又採集香港西部水域5個地點的泥土，發現大嶼山的水口有最多微膠粒，含量比其餘地點多4至5倍。理大應用生物及化學科技學系助理教授方家熙表示，本港西部水域接近珠江口，每逢雨季都有海洋垃圾由內地湧港，經常有人在水口的紅樹林發現包裝印有簡體字的塑膠垃圾。

方指，本港約有8000隻野生的幼年中國鱟和圓尾鱟，牠們需生存10年才達成年，由於本港有人捕捉鱟並轉售予他人放生，加上鱟的血液可用來生產試劑，測試醫療器材有否受細菌感染，國際自然保育聯盟已將鱟評為瀕危物種。他促請港府與內地合作，各自做好源頭減廢和垃圾分類，減少塑膠垃圾流入海洋，同時他建議政府立法禁止任何人買賣鱟。