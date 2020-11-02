宋皇臺道組合屋展開地基工程　料明年第二季竣工

本港房屋供應不足，不少家庭被迫居於狹窄及衞生情況惡劣的劏房。九龍樂善堂今(2日)表示，就於宋皇臺道及土瓜灣道交界一幅政府閒置土地，組裝合成社會房屋的計劃，已展開地基工程，預計明年第二季完工並讓基層家庭入伙。樂善堂續指，為更有效運用資源，已向運輸及房屋局過渡性房屋專責小組申請位於彩虹彩興路土地，把拆卸後的組合屋搬至彩興路重新組裝及使用，有關建議書上月獲批，未來將啟動地區諮詢、申請資助、以及短期租約等程序，預計明年中旬進行顧問及工程招標，2023年完成。

另外，全港首間由校舍改裝為過渡性房屋的九龍城樂善堂小學，今年8月底獲發入伙紙，提供51個2至5人家庭單位，有迫切需要的部分住戶早前已先行入伙，其餘則將於本月入伙，租期不少於2年。當中人均居住面積不少於60平方呎，設有獨立廁所浴室、開放式煮食空間連廚櫃。

一家三口的黃女士表示，她患有長期病患，無法工作，主要靠兒子養活全家，生活捉襟見肘，只能居於一個不足80呎的沙田區鐵皮屋，衞生環境惡劣，就讀中學的女兒亦缺乏學習空間，只能在床上做功課。她指，遷至樂善堂小學後居住空間大增，租金壓力亦減輕至少一半，「終於能夠一家三口坐在一起食一餐安樂飯」。

從事旅遊業的伍先生表示，一家三口此前居於九龍城一個面積約100呎的劏房，每月租金連水電等雜費佔家庭收入超過40%，加上他在疫情下失去工作，經濟壓力大增。幸他後來找到半職工作，以維持生計，搬到樂善堂小學更可減輕經濟負擔，助他們渡過困難。

樂善堂總幹事劉愛詩指，樂善堂小學整個項目由計劃到施工，至讓居民入住，約動用8個月時間，形容過程具挑戰性，幸獲各政府部門協助才能順利竣工。她又指，劏房及不適切房屋嚴重影響兒童成長和發展，期望項目有助改善其居住環境，並提供適切的學習和遊戲空間，冀政府未來能充分運用閒置土地和建築物，並盡快向立法會申請增撥資源，短期內達致興建1.5萬個過渡性社會房屋單位的目標。