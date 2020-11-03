網上教學成新常態　研究揭學界15%教師屬創新型教員

新冠肺炎疫情爆發後，本港學校一度暫停面授課堂，改用網上教學讓學生「停課不停學」。由香港大學和香港科技大學成員組成的研究團隊展開了一項「數碼素養360」研究，團隊今(3日)公布第三期研究結果，指納入研究的教師中，有約15%的教師屬積極創新型，在網上教學等較傳統型教師優勝，研究人員認為，學界有更多「積極創新型」教師，有助提高香港整體的教學質素。

香港大學教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英表示，早前研究團隊向836名來自50間中、小學的教師進行調查，並從11個因素如對以學生為中心的教學法重視程度、使用網上教學的程度及同事間分工協作處理網上教學等分析，將教師分為4個類型，包括積極創新型、謹慎探索型、保守探索型及傳統型。

羅表示，調查發現約15%的教師屬積極創新型，這批教師在停課前最重視教學時以學生為中心，停課期間較留意到網上教學對學生的正面影響，就算在復課後仍會利用網上教學加強照顧學習差異，及設計以學生為本的學習活動，例如利用網上教學作拔尖補底等。

積極創新型教師在同事間協作處理網上教學、協作推動及分享網上教學法等等，相比傳統型教師優勝。羅認為，21世紀對解難能力有較高要求，面對現時學習新形態亦要有不同的處理方法。

她又指，研究團隊會為向學校派發報告，讓學校管理層參考，了解該校整體教師的情況，期望報告可對學校有發展有幫助。