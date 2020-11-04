Dr.東：月經遲遲不來慎防多囊卵巢綜合症　暗瘡體毛多是徵兆

不少婦女都有經期遲來的問題，輕則壓力大導致，重則可能患多囊卵巢綜合症，甚至子宮內膜癌，需手術治療。有婦產科醫生表示，有3分之1女性經期延遲，是由多囊卵巢綜合症所致，患者會伴隨肥胖、暗瘡，或是多毛等問題，且可能有排卵障礙及難以受孕。醫生呼籲月經周期紊亂的女性要特別警惕，若情況持續，最好求醫。

女性正常的月經周期為21至35日不等，若長期月經周期紊亂，甚至出現「四季經」或「年經」，即一年只有一次或數次月經，便要多加注意。婦產科專科醫生方秀儀表示，經期遲來是其中一個常見的婦科問題，通常發生於青春期的少女和開始踏入更年期的女士身上。

除了懷孕，有多個因素可導致女性經期紊亂，方指部分人為了控制體重，會服用減肥藥物或是過度節食，極端的作法和壓力會導致內分泌失調，讓身體停止排卵，造成月經延遲。有些人則是因長期處於高壓力的環境、心理壓抑或情緒不佳，影響下視丘腦下垂體的功能，使卵巢不再分泌女性賀爾蒙及排卵。而甲狀腺功能失衡亦可影響月經。

多囊卵巢症綜合症是其中一個引致月經紊亂的成因，每10名女性便有一人患上多囊卵巢症綜合症。方提到，此症通常是因患者賀爾蒙分泌不正常，導致卵泡無法正常生長和排卵。患者由於男性賀爾蒙過剩，會令月經不規則甚至不來，並有肥胖、生暗瘡，或是多毛等問題。如患者的月經長時間不來，更可能會造成子宮內膜增厚、增生，甚至子宮內膜癌。

她曾見過一名患多囊卵巢綜合症的40多歲女士，連續一年每日只有少量啡色分泌物，沒有月經，求診進行子宮內膜檢查後，發現她有子宮內膜癌，故出現異常出血。幸及早發現，可透過手術治療。

治療方面，方指醫生會按情況決定處方激素、黃體酮或避孕藥，惟黃體酮藥物是透過提高體內黃體酮濃度，待停藥後，血液中黃體酮濃度降低，就會使月經來潮，所以可能須持續服用或注射，期間亦可能會有水腫、暗瘡、短暫情緒問題等副作用；患者如有需要避孕，亦可考慮服用避孕藥來調整經期。

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