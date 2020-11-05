黎智英突轉軚稱拜登處事方式獲認同　學者批牆頭草轉口風

壹傳媒黎智英曾公開支持美國現任總統特朗普連任，上月底黎更捲入涉造假抹黑民主黨拜登的醜聞。《蘋果日報》被指委託撰寫一份有關拜登的兒子亨特的文件，內容或涉造假，《蘋果日報》否認涉事，黎其後承認助手Mark Simon有份參與，所用金錢由黎公司提供，Mark Simon當日道歉及宣布辭去黎私人助理一職。黎今早(5日)在社交平台直播期間忽然轉軚，稱拜登處事方式獲不少人認同。有學者和時事評論員批評黎是「牆頭草」和「無腰骨」，認為他擔心被追究而改變立場，斥其個人誠信徹底破產。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，黎智英是「牆頭草」和「走狗」心態，直指他擔心被追究造假抹黑拜登一事而改變立場，希望修補和民主黨的關係而「跟風駛悝」，甚至和前助手Mark Simon割席，又指黎「邊度勢力大就依靠邊度」，但美國民主黨未必會因其改變立場而接受他。

時事評論員陳雲生亦批評，黎智英的言論反映他「無腰骨」，皆因他數星期前曾表態支持現任總統特朗普連任，難免令人聯想《蘋果日報》與早前網上流傳一份有關拜登的兒子亨特及其在中國生意的「情報」文件，可能涉及造假有關，黎或因害怕被追究，和洗脫抹黑拜登的嫌疑而轉口風，直斥他不但是不折不扣的「政治變色龍」，誠信更早已破產。這次讓廣大市民看清其真面目。

「23萬監察」發言人王國興認為，黎智英為逃避刑事責任，「乜都做得出」，是香港傳媒界的無恥之徒，其旗下媒體涉及造假的事件淪為國際醜聞。王又指出，黎智英目前已時日無多，轉口風似是一隻折斷脊骨的「瘌痢狗」，批評他以為「轉軚」和投靠新主人便可洗底是十分可笑。