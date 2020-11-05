科大研發治療阿茲海默症新法　有助開發新藥

阿茲海默症是腦退化症的一種，香港科技大學一個研究團隊研發了一種嶄新方法，評估潛在藥物對阿茲海默症(AD)患者的作用，更因而發現了治療AD的新靶標，為阿茲海默症的研究及藥物開發開闢了新路徑，有關研究成果已在國際權威科學期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)和《細胞報告》發表。

科大研究團隊指出，在分子和病理研究中，AD患者腦部會被當作一個整體進行分析，但不同類型的腦細胞以及其異變對AD的作用，卻往往因此而被忽視，尤其是一些數量較少、例如僅佔腦細胞總數5%的小膠質細胞及1%的內皮細胞等。

研究團隊對AD患者大腦作出分析，首次發現血管自然的增新程序，和內皮細胞亞群中的免疫激活與AD的發病機理有關連，顯示血管失調與阿爾茲海默症之間存在聯繫，同時發現新型分子靶標，有助恢復AD患者的神經動態平衡。

此外，團隊亦利用相關技術分析了細胞因子白介素33(IL-33)的作用機制。IL-33是重要的免疫訊號蛋白，有機會發展成為有效治療AD的新藥物。研究人員發現，IL-33可以通過刺激小膠質細胞特定亞型的生長，促進對澱粉樣蛋白的清除，從而改善阿爾茲海默症的病徵。