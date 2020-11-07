周末交樣本人流稀疏1小時僅3人　有市民無懼家人染病拒檢測

新冠肺炎疫情持續，社區亦不乏不明源頭個案，為加強檢測，醫院管理局早前安排46間普通科門診增加檢測樣本包的派發及收集，今日(7日)是安排實施後的首個周末。東網記者到位於九龍城的李基紀念醫局視察時，發現早上人流稀少，1小時內僅有3人到場交樣本，但有市民家中有人發燒卻自認為「無嘢」拒做檢測，反映政府對疫情的宣傳及教育工作存在不足，情況令人擔心。

到場交樣本市民蘇先生指，家中有孩子發燒，今日替孩子交樣本，但認為自己「無嘢」所以無做檢測。他反指政府防疫「唔掂」，例如早前的全民檢測計劃，最後參與人數不多，認為政府「嘥錢」，形容若做完檢測仍到處走。他又批評政府防疫工作不合格，斥資810億港元設立的保就業計劃，一些大企業都可以申請，有「益晒大商家」之嫌。

同樣到場為兒子交樣本的李先生，指兒子今早已退燒，但為求安心，都來做檢測，而未來3日，他和兒子都會留在家中等候檢測結果。

醫管局由周四(5日)開始，增加46間普通科門診樣本收集包的派發時段，市民可於周六、周日及公眾假期的上午9時至下午1時領取樣本收集包。周一至五樣本收集時間為上午9時至下午1時，及下午2時至3時；周六則為上午9時至11時收集；部分診所周日及公眾假期會在上午9時至11時收集樣本。