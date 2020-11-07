疫情無阻網課　IVE生創「AI助教」全天候解題奪獎

新冠疫情全球肆虐，各地院校紛紛轉為網上教學，惟導致學習進度及質素大減，影響學生學習興趣。在香港專業教育學院(李惠利)修讀雲端及數據中心高級管理文憑的4名同學，就發明「擴增實境AI駭客助教」，利用3D動畫設計技術製作虛擬助教，並且24小時運作，全天候回答學生問題；老師亦能同時看到所有學生的瀏覽介面，了解學生學習進度；系統亦設手提電話功能，以人工智能聊天機械人技術，代替真人老師致電同學，進行課堂提示或小測驗。

為表揚及推廣優秀的資訊及通訊科技發明和應用，政府資訊科技總監辦公室今(7日)舉辦「香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」頒獎禮。獎項分為小學組、中學組、大專及本科組、研究生組。

其中大專及本科組金獎得獎者為香港專業教育學院(李惠利)的4位同學，師生開發相關系統後，已放上軟件開發平台供全球免費下載，吸引數間教育機構下載及使用，包括印度及台灣學校；亦有商業機構對系統有興趣，正探討將系統推廣至中小學。

至於小學組金獎得獎者是東華三院黃士心小學的王俊霖，發明「長者溝通寶」。王同學的外公中風後，難以表達自己的需求，他便發明手掌形的溝通裝置，5隻手指分別代表長者5個需求，分別是進食、飲水、小便、大便、身體不適，長者只需要觸碰指尖的感應器，相應的手機介面就會顯示長者的需要，方便照顧者回應需要。另外，長者也可以透過裝置回答是非題、緊急呼叫。王指創作靈感來自已故英國著名物理學家霍金的輪椅，指霍透過輪椅上的裝置移動面部肌肉，便能發出指令與人溝通。不過由於外公住在老人院，暫時未能探訪他，所以外公尚未用過王同學的發明。

研究生組金獎得獎者李曉婷就讀香港城市大學生物醫學工程，其「可穿戴紗線應變傳感器」發明同時奪得學生創新大獎。該發明可供運動人士、復健人士、長者等人使用，以監察健康狀況。常見的傳感器都比較笨重、難以穿戴，但李同學發明的傳感器是紗線的設計，只需要縫進衣物，就可以測試心跳、脈搏、肢體運動等身體狀況，方便穿戴，材質亦柔軟舒適，醫護人員亦能即時了解患者的健康情況。李同學舉例指，一些聲帶發聲有困難的患者，只要把紗線置於聲帶位置，就能採集數據作識別，讓他人知道他說的單詞，她展望未來把科技應用至義肢操作。